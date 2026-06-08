Santocono (Infocamere): “Dopo 25 anni vinta scommesa industriale culturale e sociale”

(Adnkronos) – “Scegliere di investire a Bari venticinque anni fa significava fare una scommessa controcorrente, in un’epoca in cui chi voleva lavorare nel digitale sentiva di dover per forza fare le valigie per il Nord”. Lo ha detto oggi il presidente di Infocamere, Antonio Santocono, in occasione dei 25 anni sul territorio.

“Oggi – ha spiegato – possiamo affermare con orgoglio di aver vinto quella scommessa industriale, culturale e sociale: InfoCamere ha dimostrato che quando le infrastrutture materiali si uniscono a quelle immateriali – come l’università, la cultura e il talento – il Sud non si limita a competere, ma può guidare l’innovazione del Paese. Questa sede non è una semplice succursale, ma un vero e proprio laboratorio di sperimentazione digitale per l’intera nazione. Il nostro impegno per il futuro è chiaro: restiamo e cresciamo qui, continuando a scommettere sul talento locale per vincere le sfide globali della trasformazione digitale”.