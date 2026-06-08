Ultime News

8 Giu 2026 Baldesio, la bocciatura dei bilanci apre il confronto sul futuro della società
8 Giu 2026 All’ex Filanda di Soncino la terza Biennale d’arte di Cremona
8 Giu 2026 “Non è giusto”: il dolore di Pianengo ai funerali dell’istruttore di volo Daniel Taino
8 Giu 2026 Da Puccini a Britten: ecco la nuova stagione d’Opera del teatro Ponchielli
8 Giu 2026 Confcommercio: assemblea annuale dei soci tra nuovi servizi, stabilità e rappresentanza
Nazionali

Santocono (Infocamere): “Dopo 25 anni vinta scommesa industriale culturale e sociale”

(Adnkronos) – “Scegliere di investire a Bari venticinque anni fa significava fare una scommessa controcorrente, in un’epoca in cui chi voleva lavorare nel digitale sentiva di dover per forza fare le valigie per il Nord”. Lo ha detto oggi il presidente di Infocamere, Antonio Santocono, in occasione dei 25 anni sul territorio. 

“Oggi – ha spiegato – possiamo affermare con orgoglio di aver vinto quella scommessa industriale, culturale e sociale: InfoCamere ha dimostrato che quando le infrastrutture materiali si uniscono a quelle immateriali – come l’università, la cultura e il talento – il Sud non si limita a competere, ma può guidare l’innovazione del Paese. Questa sede non è una semplice succursale, ma un vero e proprio laboratorio di sperimentazione digitale per l’intera nazione. Il nostro impegno per il futuro è chiaro: restiamo e cresciamo qui, continuando a scommettere sul talento locale per vincere le sfide globali della trasformazione digitale”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...