Ultime News

8 Giu 2026 Baldesio, la bocciatura dei bilanci apre il confronto sul futuro della società
8 Giu 2026 All’ex Filanda di Soncino la terza Biennale d’arte di Cremona
8 Giu 2026 “Non è giusto”: il dolore di Pianengo ai funerali dell’istruttore di volo Daniel Taino
8 Giu 2026 Da Puccini a Britten: ecco la nuova stagione d’Opera del teatro Ponchielli
8 Giu 2026 Confcommercio: assemblea annuale dei soci tra nuovi servizi, stabilità e rappresentanza
Nazionali

Valeria Movchan scomparsa a Ceccano, l’allarme e l’appello

(Adnkronos) –
Valeria Movchan scomparsa a Ceccano. Sono attualmente in corso le ricerche per la bambina di 12 anni di cui si sono perse le tracce a partire dal pomeriggio di ieri, domenica 7 giugno. Movchan è uscita di casa ma non è più tornata, facendo scattere immediatamente l’allarme dei familiari, che hanno avvisato le forze dell’ordine. 

L’appello per ritrovare Valeria è stato diffuso anche attraverso i social: “Scomparsa Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni, di cui si sono perse le tracce ieri, 7 giugno, quando è stata vista l’ultima volta in paese”, ha scritto la Città di Fondi sul proprio profilo Facebook ufficiale.  

“Valeria è alta circa 160 centimetri, pesa 45 chilogrammi ed è bionda. Chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni che possano contribuire al suo ritrovamento è invitato a contattare il numero unico di emergenza 112 oppure la stazione dei carabinieri di Ceccano al numero 0775625635”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...