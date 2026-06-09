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Crolla parete di un capannone, operaio 71enne muore travolto nel Bresciano

(Adnkronos) – Infortunio mortale questa mattina, poco dopo le 7, a Pian Camuno, in provincia di Brescia. La vittima è un operaio di 71 anni. L’uomo stava lavorando in un capannone in via 25 aprile, quando è rimasto travolto da una parete crollata. Inutile il soccorso del 118: i sanitari hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, tecnici dell’Ats Montagna e vigili del fuoco di Brescia. 

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