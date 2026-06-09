Grande partecipazione al corso di birdwatching: una classe da 10 e lode

Si è concluso con le uscite lungo il fiume Po, nelle località Colonie Padane di Cremona e Sales di Stagno Lombardo, il corso di birdwatching (livello base) organizzato a maggio dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con il Gruppo Naturalisti Cremonesi. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, registrando una partecipazione numerosa e interesse da parte del pubblico.

Il percorso formativo, articolato in quattro serate di approfondimento seguite da uscite sul campo, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere l’avifauna locale e le specie caratteristiche dei principali ambienti naturali del territorio. Dagli ambienti urbani a quelli acquatici, dagli agro-ecosistemi agli ambienti boschivi. Tutto questo è stato reso possibile grazie al contributo di esperti relatori che si sono alternati nella presentazione dei diversi ecosistemi.

Il Museo di Storia Naturale ringrazia gli ornitologi Emanuele Crepet, Gianfranco Colombo, Riccardo Groppali, Sergio Mantovani, Simone Ravara, Bassano Riboni e Stefano Zuliani che con competenza, disponibilità e passione, hanno saputo trasmettere ai partecipanti non solo conoscenze scientifiche, ma anche una profonda sensibilità verso il patrimonio naturale del territorio.

«L’auspicio – dichiara l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona – è quello di poter ritrovare i partecipanti nei prossimi appuntamenti formativi e divulgativi che il Museo organizzerà, con l’obiettivo di promuovere una sempre maggiore consapevolezza ambientale e contribuire alla formazione di una cultura orientata alla tutela della natura e della biodiversità». Il Museo di Storia Naturale rimane a disposizione di tutti coloro che desiderino approfondire le tematiche affrontate durante il corso e continuare il proprio percorso di conoscenza del mondo naturale.

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