Monteverdi Incursioni: tre appuntamenti nella vita del “Divin” Claudio

Tre appuntamenti alle ore 18.00 con Monteverdi Incursioni, venerdì 12 giugno nel Cortile di Palazzo Stauffer, sabato 13 giugno a Palazzo Fodri e domenica 14 giugno a Palazzo della Carità. Protagonisti saranno Raffaele Pe e il suo ensemble La Lira di Orfeo, che presenteranno un progetto di Madrigali Diffusi, che vuole essere un viaggio immersivo nella vita e nella musica di Claudio Monteverdi.

Il concerto di venerdì 12 giugno sarà preceduto alle 17.00 dalla presentazione del libro Autobiografia di Claudio Monteverdi, romanzo di Claudio Gallico (LIM, Libreria Musicale Italiana). Ne parleranno i giornalisti Andrea Estero e Alberto Mattioli con la straordinaria partecipazione di Raffaele Pe. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Dalla creatività brillante e instancabile di Raffaele Pe, specialista del repertorio monteverdiano e direttore artistico dell’Orfeo Week di Lodi, il progetto della “Madrigal Map”: una tre giorni di concerti per raccontare i luoghi e lo spirito di Claudio Monteverdi seguendo le orme della sua presenza a Cremona.

Nel primo concerto di Madrigali Diffusi dal titolo Il primo bacio, un cast di giovani voci accompagnerà Raffaele Pe nel racconto della vita del Divo Claudio, passeggiando tra il cortile e l’incantevole giardino di Palazzo Stauffer. In un affiatato dialogo vocale, La Lira di Orfeo darà dimostrazione del grande potere del recitar cantando, dove la parola e la musica creano mondi figurativi e sonori. Saranno così rievocate le atmosfere colte e raffinate della Cremona di fine Cinquecento, quando un ventenne Claudio Monteverdi scopriva le seduzioni dell’amore, addentrandosi nelle auree finezze della poesia arcadica.

Raffaele Pe sarà presente solo sul primo concerto del 12 giugno.

Il viaggio musicale nella vita di Monteverdi continua. Con il secondo concerto dal titolo, Primavera, giovani e talentuosi madrigalisti accompagnati dalla Lira di Orfeo, racconteranno gli ardori e le malinconie del giovane Claudio, rievocando le vicende che segnarono i primi anni del Divo cantore: il legame col tempo beato delle stagioni, del raccolto, della terra. Il secondo appuntamento musicale di Madrigali Diffusi riporta nella “vicinia di San Nazaro”, nel prezioso cortile di Palazzo Fodri, per addentrarsi nel cuore della sua casa natale, nell’abbraccio familiare della sua infanzia.

Nell’ultimo appuntamento dal titolo Desiderio ci si inoltrerà nei territori della nostalgia, del rimpianto, della lontananza. Il terzo concerto di Madrigali Diffusi si svolge nel cortile di Palazzo della Carità, nei pressi dell’antico Ospedale di Santa Maria della Pietà, dove il fratello Filippo esercitava la professione di chirurgo. Ci si addentrerà nei luoghi del ritorno, per penetrare i suoi affetti più privati: la casa di Contrada Confettaria, dove Claudio venne a rifugiarsi all’indomani dell’esperienza mantovana, all’ombra dei ricordi e ricolmo di speranze.

Biglietti: posto unico non numerato € 30,00/abbonamento ai tre concerti € 50,00.

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