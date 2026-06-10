Dal campo scuola a Piazza Roma, al via il taglio degli alberi pericolanti

Al fine di garantire sicurezza e incolumità pubblica, il Comune ha preso in carico la rimozione di alcuni alberi presenti in città, nell’ambito della programmazione ordinaria di verifica e controllo delle alberature. La rimozione degli alberi interessa le aree del Campo scuola, Campo sportivo Maristella, le vie Burchielli e Mella, all’incrocio tra via Trebbia e la Contrada Santa Tecla, il Parco del Morbasco.

Le piante rimosse saranno sostituite con nuove essenze e, qualora non sia possibile farlo nello stesso luogo, sarà individuata un’altra area idonea nelle immediate vicinanze.

Inoltre, in vista dell’ampio progetto di riqualificazione che interesserà i giardini di Giovanni Paolo II di piazza Roma, sono state effettuate specifiche valutazioni sulla stabilità delle alberature presenti a seguito delle quali è stata disposta la rimozione di sei piante ormai secche e non più recuperabili.

Infine, dopo la caduta di un albero avvenuto in prossimità di via Pennelli e del distributore Tamoil, è stato sottoposto a valutazione strumentale (prove di trazione) anche il filare alberato lungo la tangenziale per verificare la stabilità dei pioppi e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

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