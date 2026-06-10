Ultime News

10 Giu 2026 Dal campo scuola a Piazza Roma, al via il taglio degli alberi pericolanti
10 Giu 2026 Al Museo del Violino le chitarre di Stradivari e un violino di Nicolò Amati
10 Giu 2026 Carmela Remigio con Karalis Antiqua Ensemble al Monteverdi Festival
10 Giu 2026 Lavori di pubblica utilità, nuova convenzione tra il Comune e il Tribunale
10 Giu 2026 Bacino del Po, le piogge di inizio giugno hanno scongiurato la crisi idrica (per ora)
Cronaca

Dal campo scuola a Piazza Roma, al via il taglio degli alberi pericolanti

di Simone Bacchetta

il Comune ha preso in carico la rimozione di alcuni alberi presenti in città, nell’ambito della programmazione ordinaria di verifica e controllo delle alberature

Il servizio di CR1
Fill-1

Al fine di garantire sicurezza e incolumità pubblica, il Comune ha preso in carico la rimozione di alcuni alberi presenti in città, nell’ambito della programmazione ordinaria di verifica e controllo delle alberature. La rimozione degli alberi interessa le aree del Campo scuola, Campo sportivo Maristella, le vie Burchielli e Mella, all’incrocio tra via Trebbia e la Contrada Santa Tecla, il Parco del Morbasco.

Le piante rimosse saranno sostituite con nuove essenze e, qualora non sia possibile farlo nello stesso luogo, sarà individuata un’altra area idonea nelle immediate vicinanze.

Inoltre, in vista dell’ampio progetto di riqualificazione che interesserà i giardini di Giovanni Paolo II di piazza Roma, sono state effettuate specifiche valutazioni sulla stabilità delle alberature presenti a seguito delle quali è stata disposta la rimozione di sei piante ormai secche e non più recuperabili.

Infine, dopo la caduta di un albero avvenuto in prossimità di via Pennelli e del distributore Tamoil, è stato sottoposto a valutazione strumentale (prove di trazione) anche il filare alberato lungo la tangenziale per verificare la stabilità dei pioppi e garantire la sicurezza della circolazione stradale.

© Riproduzione riservata
Tag
Potrebbe interessarti anche:
Caricamento prossimi articoli in corso...