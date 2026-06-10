“Giovedì d’Estate” e “Le Botteghe del Centro”: Il Comune rinnova il sostegno

L’Amministrazione Comunale rinnova con convinzione il proprio supporto al commercio locale e alla vitalità del centro storico. La Giunta ha infatti approvato un protocollo d’intesa che definisce una serie di sostegni economici a favore dell’associazione “Le Botteghe del Centro”, destinati all’organizzazione di alcuni importanti eventi che si terranno nell’estate ormai vicina.

L’investimento complessivo da parte del Comune ammonta a 65mila euro. Nel dettaglio, lo stanziamento si divide in un contributo diretto di 25mila euro e in circa 40.000 euro di contributi indiretti, questi ultimi fondamentali per coprire i costi di gestione della viabilità, della sicurezza, del personale di Polizia Locale e tecnico impiegato a supporto degli organizzatori per la riuscita delle manifestazioni.

Le iniziative alle quali il Comune ha dato il proprio sostegno si snodano per l’intera estate, in particolare il 25 giugno con Stradeejay, l’attesa manifestazione che festeggia i dieci anni dalla prima edizione del 30 giugno 2016, e che prelude al tradizionale appuntamento con i “Giovedì d’Estate” che animeranno diverse aree del centro storico il 2, 9, 16, 23, e 30 luglio prossimi. A settembre è inoltre in programma un serata speciale nel corso della quale sarà presentata la terza edizione della tappa cremonese della Superbike, grande evento internazionale in programma dal 25 al 27 settembre.

“Il sostegno economico e logistico all’associazione ‘Le Botteghe del Centro’ – dichiarano l’assessore al Commercio Luca Zanacchi e l’assessore al Turismo Luca Burgazzi – va nella direzione strategica di valorizzare il Distretto Urbano del Commercio e i nostri negozi di vicinato: è infatti attraverso l’organizzazione di eventi diffusi e di qualità che rendiamo il cuore di Cremona attrattivo, vivo e vitale.

Sostenere queste iniziative significa non solo offrire momenti di svago e socialità ai cittadini e ai turisti, ma tutelare e promuovere attivamente il patrimonio imprenditoriale e commerciale della città. Questi eventi si inseriscono nella strutturata e variegata offerta culturale, musicale, di aggregazione e svago che l’Amministrazione sviluppa in sinergia con le tantissime realtà cittadine attive sul fronte degli eventi e della cultura.

Grazie a questa sinergia tra la cabina di regia comunale e gli operatori commerciali, Cremona si prepara a vivere una stagione di grandi eventi capaci di coniugare attrattività turistica, sportiva e sviluppo economico. L’augurio è che sempre più realtà economiche decidano di aderire alla proposta de ‘Le botteghe del Centro’ garantendo l’apertura dei propri esercizi durante le serate di festa e animazione nel centro storico”.

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