Mondiali di calcio al via… E c’è anche un po’ di Cremonese

Giovedì 11 giugno segna l’inizio dei campionati Mondiali di calcio, che dureranno fino al 19 luglio e che che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Purtroppo, sarà la terza edizione consecutiva senza l’Italia, ma i tifosi della Cremonese potranno seguire la manifestazione con particolare interesse. Tra grigiorossi attuali ed ex, infatti, disputeranno i Mondiali ben cinque giocatori.

Il primo calciatore da tenere d’occhio sarà Morten Thorsby. Il 30enne centrocampista è stato infatti convocato dalla sua Norvegia, inserita nel Girone I con Francia, Senegal e Iraq. Thorsby è stato acquistato dalla Cremonese dal Genoa durante il recente mercato invernale e nell’ultima edizione della Serie A ha collezionato 11 presenze e anche un gol in maglia grigiorossa. La Norvegia farà il suo esordio nella competizione affrontando l’Iraq mercoledì 17 giugno.

Ai Mondiali ci sarà chiaramente anche Antonio Sanabria con il Paraguay, inserito nel Gruppo D con Stati Uniti, Australia e Turchia. La Cremonese è proprietaria del cartellino della punta, prelevata la scorsa estate dal Torino, ma protagonista di una stagione deludente a Cremona, con una sola rete messa a segno su un totale di 25 partite giocate. L’esordio per il Paraguay è previsto per sabato 13 giugno contro i padroni di casa degli Stati Uniti.

Ci sono poi altri tre giocatori che in passato hanno vestito il grigiorosso che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo. Tra questi c’è Jack Hendry, difensore della Scozia, che giocò nella Cremonese nella stagione 2022-2023 in Serie A collezionando solo 4 gare in campionato più 2 in Coppa Italia, per poi essere ceduto al Bruges durante il mercato invernale. Oggi Hendry ha 31 anni e milita nell’Al-Ettifaq FC, club calcistico dell’Arabia Saudita.

Altro ex grigiorosso che giocherà il Mondiale 2026 è Johan Vasquez, difensore del Messico, in forza al Genoa negli ultimi tre campionati di Serie A. Vasquez ha giocato a Cremona sempre nella massima serie nella stagione 2022-2023, collezionando 25 presenze e un gol in campionato più altre 4 presenze in Coppa Italia.

Infine, vestirà la maglia della Repubblica Democratica del Congo il centrocampista Charles Pickel, che la scorsa estate dopo un lungo tira e molla ha lasciato la Cremonese per trasferirsi in Spagna all’Espanyol. Pickel era arrivato all’ombra del Torrazzo nella stagione 2022-2023 di Serie A ed era poi rimasto nelle due successive di Serie B, conquistando la promozione nella finale playoff contro lo Spezia. Pickel ha indossato complessivamente 104 volte la maglia della Cremo in gare ufficiali.

Thorsby, Sanabria, Hendry, Vasquez e Pickel: grazie a questi cinque calciatori il Mondiale 2026 parlerà anche un po’ grigiorosso.

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