Truffa sul web a un uomo di Sospiro, denunciate tre persone

I Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno denunciato due uomini di 40 e 50 anni, residenti nelle province di Milano e L’Aquila, e una donna di 39 anni, residente in provincia di Palermo, tutti con precedenti di polizia anche specifici, ritenuti responsabili di una truffa commessa via web.

L’indagine ha preso avvio a inizio gennaio scorso quando un uomo residente a Sospiro ha sporto denuncia, per essere stato truffato. Dopo aver messo in vendita online pneumatici e cerchi della sua auto, era stato contattato da un potenziale acquirente, che avrebbe pagato 220 euro.

Al termine della trattativa, l’acquirente aveva chiesto all’inserzionista di recarsi prima presso un Atm postale e poi presso un Atm di una banca e di seguire le sue istruzioni per ricevere l’accredito della cifra pattuita. La vittima si è recata al più vicino bancoposta dove, in realtà, credendo di inserire dei codici per ricevere il denaro, ha effettuato varie ricariche.

La vittima ha poi svolto la stessa operazione presso un bancomat di un istituto di credito, effettuando vari trasferimenti di denaro per una somma complessiva di quasi 1.500 euro, su due coidici Iban ricevuti dallo sconosciuto e associati a due carte.

Le ulteriori insistenti richieste di inserimento codici hanno insospettito la vittima che si è accorto di avere inviato del denaro e di non aver ricevuto alcun accredito. Ha provato a contattare il presunto acquirente, ma non ha ricevuto più risposta.

I successivi accertamenti dei militari di Sospiro hanno consentito di individuare i tre come gli intestatari delle carte sulle quali erano confluiti i soldi e come l’intestatario del numero di telefono utilizzato per contattare la vittima.

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