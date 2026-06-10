Zaini, dizionari e qualche timore: anche a Cremona al via gli esami di terza media

I ragazzi arrivano di buon’ora, zaini in spalla e dizionari alla mano; qualcuno raggiunge la scuola in bici, altri vengono accompagnati dai genitori — in fondo, è una tappa importante.

Qualche chiacchiera con gli amici, compagni di un viaggio durato tre anni; un ultimo, rapido ripasso e le immancabili ipotesi sulla possibile traccia. Poi il professore esce, chiama la classe: tutti dentro, si comincia.

Gli esami di terza media sono entrati nel vivo anche nelle scuole della provincia di Cremona. Nel capoluogo, alla “Virgilio” e all’”Anna Frank”, le prove sono iniziate ieri con il primo scritto; oggi gli studenti hanno affrontato la seconda prova. Domani toccherà agli studenti della “Campi“, venerdì a quelli del “Vida“, dove le commissioni sono pronte ad accogliere le prime classi.

Il calendario prevede tre prove scritte: italiano, lingua straniera e matematica, un percorso che per molti rappresenta il primo vero banco di prova della carriera scolastica.

Nei prossimi giorni si passerà agli orali, durante i quali ogni studente presenterà una tesina preparata nelle settimane precedenti, spesso frutto di un lavoro interdisciplinare condiviso con i docenti.

L’intero iter dovrà concludersi entro il 30 giugno, termine fissato dal Ministero per chiudere gli esami e consentire alle scuole di procedere con la pubblicazione degli esiti. Un passaggio simbolico e concreto allo stesso tempo, che segna la fine della scuola secondaria di primo grado e l’ingresso nel mondo delle superiori.

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