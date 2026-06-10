Ultime News

10 Giu 2026 Giunta storica a Corte de’ Frati: per la prima volta una donna in amministrazione
10 Giu 2026 Mondiali di calcio al via… E c’è anche un po’ di Cremonese
10 Giu 2026 Così rinasce la ex Piacenza Rimorchi: ecco il progetto di riqualificazione a firma Ocrim
10 Giu 2026 Invecchiamento attivo: fa centro l’iniziativa di Futuro Salute a Casalmorano
10 Giu 2026 Rischio leishmaniosi: focolai in vaste zone della Lombardia tra cui Cremona
Cronaca

Zaini, dizionari e qualche timore: anche a Cremona al via gli esami di terza media

di Andrea Colla

Alla "Virgilio" e all’"Anna Frank" le prove sono iniziate ieri con il primo scritto. Domani toccherà agli studenti della "Campi", venerdì a quelli del "Vida"

I ragazzi davanti alla scuola "Anna Frank", prima dell'esame
Fill-1

I ragazzi arrivano di buon’ora, zaini in spalla e dizionari alla mano; qualcuno raggiunge la scuola in bici, altri vengono accompagnati dai genitori — in fondo, è una tappa importante.
Qualche chiacchiera con gli amici, compagni di un viaggio durato tre anni; un ultimo, rapido ripasso e le immancabili ipotesi sulla possibile traccia. Poi il professore esce, chiama la classe: tutti dentro, si comincia.

Gli esami di terza media sono entrati nel vivo anche nelle scuole della provincia di Cremona. Nel capoluogo, alla “Virgilio” e all’”Anna Frank”, le prove sono iniziate ieri con il primo scritto; oggi gli studenti hanno affrontato la seconda prova. Domani toccherà agli studenti della “Campi“, venerdì a quelli del “Vida“, dove le commissioni sono pronte ad accogliere le prime classi.

Il calendario prevede tre prove scritte: italiano, lingua straniera e matematica, un percorso che per molti rappresenta il primo vero banco di prova della carriera scolastica.
Nei prossimi giorni si passerà agli orali, durante i quali ogni studente presenterà una tesina preparata nelle settimane precedenti, spesso frutto di un lavoro interdisciplinare condiviso con i docenti.

L’intero iter dovrà concludersi entro il 30 giugno, termine fissato dal Ministero per chiudere gli esami e consentire alle scuole di procedere con la pubblicazione degli esiti. Un passaggio simbolico e concreto allo stesso tempo, che segna la fine della scuola secondaria di primo grado e l’ingresso nel mondo delle superiori.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...