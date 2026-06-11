Donna di 37 anni trovata morta lungo il fiume Po a Cremona

Dramma lungo il Po a Cremona nel pomeriggio di giovedì, dove una donna di 37 anni è morta per cause da accertare. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando dei passanti hanno segnalato la presenza di una persona che si era sentita male in viale Lungo Po Europa, nei pressi della Capannina. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Ma per la donna non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche tre pattuglie della squadra volante della Questura di Cremona, che hanno subito avviato gli accertamenti necessari.

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