I “Gioielli sotto Casa” fa tappa al Vittoriale: come guida, Giordano Bruno Guerri

Un viaggio tra storia, arte, letteratura e meraviglia affacciato sulle acque del Lago di Garda.

È questo il cuore della nuova puntata di “I Gioielli sotto Casa”, il programma condotto da Piero Brazzale, in onda giovedì alle 20.30 su CR1, canale 19.

Questa settimana le telecamere del programma accompagnano il pubblico in uno dei luoghi più affascinanti e visitati d’Italia: il Vittoriale degli Italiani, grazie a una guida d’eccezione, Giordano Bruno Guerri.

Ogni anno oltre 200.000 visitatori raggiungono Gardone Riviera, elegante località della riviera bresciana del Lago di Garda, situata tra Salò e Toscolano Maderno, per lasciarsi conquistare dal fascino senza tempo del Vittoriale.

Il Vittoriale degli Italiani, dove l’eclettismo è di casa

Nato dalla visione di Gabriele d’Annunzio a partire dal 1921, il Vittoriale non è soltanto una dimora storica, ma un vero e proprio universo costruito per celebrare una vita straordinaria e la memoria del popolo italiano durante la Prima Guerra Mondiale.

Dopo essersi innamorato dei panorami del Garda, il Vate acquistò la proprietà di Gardone Riviera e affidò all’amico architetto Giancarlo Maroni il compito di trasformarla in un’opera monumentale unica nel suo genere. Il risultato è un complesso che ancora oggi sorprende per originalità, ricchezza e capacità di raccontare il carattere visionario del suo ideatore.

Molto più di una casa-museo

Entrare al Vittoriale significa immergersi in un mondo fatto di giardini, piazze, vie, corsi d’acqua, biblioteche, monumenti e ambienti ricchi di suggestioni.

Ogni spazio custodisce testimonianze della vita di d’Annunzio: migliaia di libri, opere d’arte, cimeli militari, medaglie, reliquie e oggetti provenienti da ogni parte del mondo.

Ma il Vittoriale stupisce soprattutto per le sue presenze inattese. Nel percorso di visita compaiono infatti il celebre aereo SVA utilizzato nell’impresa del volo su Vienna, la nave militare Puglia collocata sulla collina come se stesse navigando verso il lago e il MAS 96, protagonista della celebre Beffa di Buccari.

Tra giardini, panorami e grandi eventi

La magia del Vittoriale continua all’esterno, tra eleganti giardini, la limonaia con il Belvedere, il Portico del Parente dedicato a Michelangelo Buonarroti e il magnifico anfiteatro affacciato sul Lago di Garda.

Proprio questo straordinario spazio all’aperto è oggi uno dei palcoscenici più suggestivi d’Italia, sede di concerti e spettacoli che ogni estate richiamano artisti e pubblico da tutto il mondo.

A dominare il complesso è infine il Mausoleo, il monumento funebre che custodisce le spoglie di d’Annunzio e che rappresenta il simbolo più evidente di quella che lui stesso definì una “vita inimitabile“.

Un racconto esclusivo da non perdere

Nella nuova puntata di I Gioielli sotto Casa, Piero Brazzale e Giordano Bruno Guerri accompagneranno i telespettatori alla scoperta dei luoghi più iconici e dei dettagli meno conosciuti del Vittoriale, svelando curiosità, aneddoti e significati che rendono questo complesso monumentale una delle mete culturali più straordinarie del nostro Paese.

Un viaggio emozionante nel cuore della storia italiana, tra la bellezza del Garda e il genio visionario di Gabriele d’Annunzio.

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