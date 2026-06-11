“Rebelot”, dal 12 al 21 giugno le opere di Rachel Coltz e Lucia Zanotti in mostra

Dal 12 al 21 giugno la Sala Ex Borsa di Via Solferino a Cremona ospiterà la mostra artistica Rebelòt, un progetto espositivo che vede protagoniste Rachel Coltz e Lucia Zanotti.

Rebelòt, parola del dialetto cremonese, indica una situazione di apparente disordine, una confusione creativa, un insieme di elementi diversi che convivono nello stesso spazio. Ed è proprio da questo concetto che nasce la mostra: l’incontro tra due linguaggi artistici differenti ma complementari.

Da una parte Rachel Coltz, artista pop e muralista, che attraverso colori vivaci e ironia reinterpreta personaggi storici e temi contemporanei; dall’altra Lucia Zanotti, poetessa e pittrice, capace di raccontare emozioni e riflessioni con leggerezza e sensibilità. Un dialogo artistico che unisce due generazioni separate da oltre quarant’anni di età, dimostrando come l’arte possa creare connessioni autentiche oltre ogni differenza anagrafica.

La mostra, a ingresso libero, è patrocinata dall’Associazione Artisti Cremonesi e dal Comitato Studi Mara Soldi Maretti. Sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’inaugurazione si terrà venerdì 12 giugno alle ore 18.30, con aperitivo e accompagnamento musicale dal vivo a cura di: Gabriele Copparoni (sax), Lorenzo D’Angelo (contrabbasso). Il programma musicale prevede brani di Astor Piazzolla e celebri colonne sonore cinematografiche.

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