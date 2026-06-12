Cremona celebra John Dowland: un concerto emozionante con Ian Bostridge

Celebrata in musica a Cremona la ricorrenza del 400esimo anniversario della morte del compositore inglese John Dowland con il concerto nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino del tenore Ian Bostridge accompagnato dal rinomato ensemble Fretwork e con Kristiina Watt al liuto.

Una serata intima ed emozionale, promossa dal teatro Ponchielli nel Monteverdi Festival, che ha condotto il pubblico a ritroso nello spazio e nel tempo fino a vivere l’epoca del grande barocco europeo.

Nel concerto cameristico è spiccata la celestiale voce di Bostridge, che in armonia con i musicisti ha proposto i pezzi più celebri del repertorio, come “Flow my teares fall from your springs”.

“Sono canzoni intense dove ricorrono le lacrime, talvolta di dolore infatti c’era il motto sempre dolente riferito al compositore”, spiega il tenore. Certamente sono pezzi che l’acustica della sala ha saputo valorizzare: “È una delle sale da concerto più belle in cui mi sia esibito e non solo per l’estetica, ma anche e soprattutto per l’acustica, è incredibile quando la musica si ferma e un silenzio quasi assoluto avvolge gli artisti” commenta il cantante.

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