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Mantova, incendio in stabilimento chimico: colonna di fumo visibile a distanza

(Adnkronos) – Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova, in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. 

Il Sindaco Andrea Murari ha disposto un’ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale. “Ho sentito il Direttore di Versalis, non ci sono ad ora feriti. A scopo prudenziale ho firmato un’ordinanza in cui chiedo a tutti i cittadini di non sostare all’aperto e di tenere chiuse le finestre”, sui legge in un post su Facebook. 

 

Sul posto stanno operando numerose squadre del comando di Mantova, supportate da personale e mezzi provenienti anche dai comandi di Brescia e Bergamo. Le operazioni – fa sapere la direzione regionale dei vigili del fuoco – sono tuttora in corso, per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. 

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