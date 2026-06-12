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Cronaca

Situazione ponti in provincia di Cremona sempre più critica: il punto stasera su CR1

Il presidente della Provincia Roberto Mariani, il nuovo dirigente Infrastrutture della Provincia Andrea Lui e il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi alle 19.30 nella trasmissione "Punto e a capo"

Gli ospiti della trasmissione in onda alle 19.30
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Dopo le proteste per la chiusura da tre anni del ponte di Calvatone, la chiusura del ponte di Montodine tra i cremonese e il lodigiano, l’improvvisa chiusura del ponte di via Cadorna a Crema e l’interruzione per lavori che andranno avanti per quasi un anno del ponte di Sergnano, si acuiscono i disagi in varie zone della Provincia.

Non mancano le richieste di ristori da parte dei commercianti e la pretesa di un chiarimento sui tempi previsti per le possibili riaperture.

Facciamo il punto con il presidente dell Provincia di Cremona Roberto Mariani, il nuovo dirigente delle Infrastrutture Andrea Lui e il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi. Questa sera alle 19.30 saranno ospiti su CR1 canale 19 in “Punto e a capo”, condotto da Giovanni Palisto.

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