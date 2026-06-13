Cremona, all’asilo Piccole Tracce bambini e genitori fanno yoga insieme

Una mattinata speciale all’insegna del benessere e della condivisione quella vissuta all’asilo nido Piccole Tracce, all’interno dell’ospedale di Cremona, dove bambini e genitori hanno partecipato a una lezione aperta di yoga guidata dal maestro Andrea.

Nel suggestivo giardino del nido, tra la posizione dell’albero e il saluto al sole, grandi e piccoli hanno trascorso insieme momenti di serenità, ascolto e movimento. L’esperienza ha permesso alle famiglie di vivere da vicino una delle attività proposte ai bambini, rafforzando il legame tra casa e nido in un clima di gioia e partecipazione. “Un’occasione preziosa per rallentare, respirare insieme e creare nuovi ricordi, immersi nella natura e nei colori dell’estate”, ha detto l’educatrice referente Cosetta Ghizzoni.

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