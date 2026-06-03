Natura, condivisione e crescita: la giornata speciale dell’asilo Piccole Tracce

Una giornata speciale passata insieme, un’occasione di condivisione e socialità a contatto con la natura. Sabato 30 maggio i bimbi dell’asilo nido Piccole Tracce di Cremona si sono ritrovati per una gita fuori porta alla fattoria didattica Il Campagnino di Pessina Cremonese. Un evento che ha visto la partecipazione entusiasta dei piccoli, accompagnati dalle famiglie e dalle educatrici della struttura.

Il programma della mattinata è stato ricco di attività: i bambini più grandi si sono messi alla prova con le mani in pasta, scoprendo i segreti della panificazione e improvvisandosi fornai per un giorno. I più piccolini, invece, hanno potuto divertirsi esplorando lo spazio grazie a un’originale “piscina di mais”. La visita è poi proseguita, “a tu per tu con gli animali”, con l’apprezzato giro della fattoria che ha permesso a tutti i bambini di osservare da vicino gli animali ospiti dell’agriturismo.

La mattinata si è conclusa in un clima di convivialità con un aperi-pranzo a base di prodotti a Km 0. “Iniziative di questo genere – spiega l’educatrice referente Cosetta Ghizzoni – si confermano tappe fondamentali non solo per il percorso di crescita e stimolazione dei bambini, ma anche per consolidare l’alleanza educativa tra le famiglie e personale scolastico. Quello che emerge, oltre ai sorrisi dei bimbi durante la giornata, è il valore di un rapporto genitori-educatrici ormai radicato e trasformato in una relazione di stima e amicizia reciproca”.

© Riproduzione riservata