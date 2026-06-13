Falsa partenza mondiale per Sanabria: il Paraguay si inchina agli USA, ma la Cremo guarda al mercato

Non è l’esordio iridato che Antonio Sanabria sognava. Nella splendida cornice del Los Angeles Stadium, il debutto del Paraguay al Mondiale 2026 si trasforma in un vero e proprio incubo sportivo. L’Albirroja viene travolta per 4-1 dai padroni di casa degli Stati Uniti, guidati da un devastante Folarin Balogun. Per l’attaccante di proprietà della Cremonese, schierato titolare dal commissario tecnico nel tandem d’attacco con Julio Enciso, è stata una partita di estremo sacrificio, condizionata dalle enormi difficoltà di manovra della sua nazionale.

La partita si mette subito in salita per i sudamericani. Dopo appena 6 minuti, una sfortunata autorete di Damián Bobadilla spalanca le porte agli statunitensi. Il Paraguay accusa il colpo e non riesce a rifornire adeguatamente i suoi attaccanti. Sanabria prova a fare sportellate con i centrali americani Richards e Ream, ma si ritrova isolato e costretto a rincorrere palloni vaganti.

Il tramonto del primo tempo è un monologo a stelle e strisce: Folarin Balogun si scatena e sigla una doppietta micidiale tra il 30′ e il quarto minuto di recupero, mandando le squadre a riposo sul pesante punteggio di 3-0.

Nella ripresa, il CT del Paraguay prova a cambiare le carte in tavola. Al 61′, sul punteggio ancora inchiodato, arriva il momento del cambio proprio per il grigiorosso Sanabria, che lascia il posto a Álex Arce dopo un’ora di gioco generosa ma priva di squilli in zona gol. Poco dopo, al 72′, il subentrato Maurício trova il gol della bandiera per il Paraguay, prima che Giovanni Reyna, in pieno recupero (90’+7′), fissi il definitivo 4-1.

La stagione a Cremona per la punta paraguaiana (prelevata la scorsa estate dal Torino) non è stata fortunata, complice anche un infortunio che ne ha limitato il rendimento a una sola rete in 25 presenze. Sanabria ha lavorato per rimettersi in sesto proprio in vista della vetrina mondiale, considerata l’occasione perfetta per riscattarsi.

Nonostante il pesante ko all’esordio nel Gruppo D (che comprende anche Australia e Turchia), i riflettori su di lui restano accesi. All’ombra del Torrazzo si sa bene che questo Mondiale rappresenta un bivio fondamentale: Sanabria è uno dei giocatori sul mercato della Cremonese per la sessione estiva. Le prossime due sfide del girone saranno decisive sia per il destino del Paraguay, sia per definire le rotazioni delle pretendenti sul tavolo delle trattative.

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