Rinnovo Carta d’Identità: a Cremona mancano all’appello oltre 4 mila e 600 cittadini

4.616 documenti da rinnovare: di questi, 2.994 sono ancora “vecchio stile”.

Dal prossimo 3 agosto la carta d’identità cartacea andrà definitivamente in pensione e non sarà più valida né utilizzabile, indipendentemente dalla data di scadenza. Scatterà quindi l’obbligo per tutti gli italiani di avere la nuova CIE, la Carta d’Identità Elettronica, e anche a Cremona è corsa contro il tempo.

Come detto, in città sono poco meno di 3mila i cremonesi che devono affrettarsi e recarsi all’ufficio anagrafe. A questi si aggiungono tutti i documenti rilasciati prima del 3 ottobre 2016, anch’essi da sostituire.

Dall’analisi delle fasce d’età emerge che i più in ritardo sono i cittadini tra i 50 e i 70 anni, che rappresentano circa la metà del totale.

Nel dettaglio, risultano da rinnovare:

– 111 documenti tra 0 e 10 anni, tutti ancora cartacei;

– 139 tra 11 e 20 anni, di cui 137 cartacei;

– 458 tra 21 e 30 anni (350 cartacei);

– 577 tra 31 e 40 anni (417 cartacei);

– 594 tra 41 e 50 anni (399 cartacei);

– 804 tra 51 e 60 anni, la fascia più numerosa, con 480 ancora cartacei;

– 693 tra 61 e 70 anni (394 cartacei);

– 506 tra 71 e 80 anni (270 cartacei);

– 497 tra 81 e 90 anni (280 cartacei);

– 232 tra 91 e 100 anni (153 cartacei);

– 5 tra 101 e 105 anni, tre dei quali ancora in formato cartaceo.

Dagli uffici comunali arriva l’appello della vicesindaco di Cremona, Francesca Romagnoli.

“L’importanza del rinnovo è legata anche alle vacanze – spiega –. In periodo estivo c’è un aumento delle richieste. Con il nuovo sistema, che prevede esclusivamente la carta d’identità elettronica, non sarà più possibile rilasciare il documento in seduta stante. Ci sarà da aspettare una settimana, cinque giorni lavorativi, il tempo necessario affinché la carta arrivi direttamente a casa”.

La CIE non è solo un documento più sicuro, ma anche uno strumento digitale utile nella vita quotidiana.

“Offre tanti vantaggi – conferma Romagnoli – e permette di accedere ai portali e alle applicazioni di firma digitale o di riconoscimento, sostituendo progressivamente lo SPID”.

Nel frattempo, in Comune proseguono gli open day dedicati al rinnovo, con alcune novità.

“Fino alla fine di luglio abbiamo gli open day al mercoledì – spiega la vicesindaco –. Tutto il giorno è possibile accedere allo sportello dell’anagrafe per rinnovare la carta d’identità portando il vecchio documento e una fotografia. Serve solo un po’ di pazienza: si prende il numero e si aspetta il proprio turno. È un modo rapido per rinnovare senza appuntamento”.

“Altrimenti – conclude – si può prenotare tramite il portale del Comune di Cremona, scegliendo tra gli slot disponibili. A breve attiveremo anche l’open day del venerdì mattina“.

© Riproduzione riservata