Formula 1, ordine d’arrivo del Gp Barcellona e classifica Mondiale
(Adnkronos) –
Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona e accorcia su Andrea Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria con la Rossa, precedendo la Mercedes di George Russell, che partiva dalla pole position, e la McLaren di Lando Norris. L’inglese, sette volte campione del mondo, può così approfittare del ritiro di Andrea Kimi Antonelli a tre giri dalla fine, con l’italiano che resta leader della classifica Piloti. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Barcellona e la nuova graduatoria dei Mondiali.
L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Barcellona
1 Lewis Hamilton (Ferrari)
2 George Russell (Mercedes) +19.561
3 Lando Norris (McLaren) +23.719
4 Max Verstappen (Red Bull) +40.497
5 Oscar Piastri (McLaren) +58.793
6 Isack Hadjar (Red Bull) 1 giro
7 Pierre Gasly (Alpine) 1 giro
8 Franco Colapinto (Alpine) 1 giro
9 Liam Lawson (Racing Bulls) 1 giro
10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 giro
11 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 giri
12 Carlos Sainz (Williams) 2 giri
13 Esteban Ocon (Haas) 2 giri
14 Sergio Perez (Cadillac) 3 giri
1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti
2 Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 punti
3 George Russell (Mercedes) – 106 punti
4 Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti
5 Lando Norris (McLaren) – 73 punti
6 Oscar Piastri (McLaren) – 68 punti
7 Max Verstappen (Red Bull) – 55 punti
8 Pierre Gasly (Alpine) – 41 punti
9 Isack Hadjar (Red Bull) – 34 punti
10 Liam Lawson (Racing Bulls F1 Team) – 26 punti
11 Franco Colapinto (Alpine) – 19 punti
12 Oliver Bearman (Haas) – 18 punti
13 Arvid Lindblad (Racing Bulls F1 Team) – 12 punti
14 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 punti
15 Alexander Albon (Williams) – 5 punti
16 Esteban Ocon (Haas) – 3 punti
17 Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) – 2 punti
18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
Mercedes – 262 punti
Ferrari – 190 punti
McLaren – 141 punti
Red Bull – 89 punti
Alpine – 60 punti
Racing Bulls – 38 punti
Haas – 21 punti
Williams – 11 punti
Audi – 2 punti
Aston Martin – 1 punto
Cadillac – 0 punti