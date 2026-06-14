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Nazionali

Hamilton, vittoria e… commozione. Il messaggio in italiano: “Grazie a tutti”

(Adnkronos) –
Lewis Hamilton emozionato dopo la sua prima vittoria con la Ferrari. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota inglese ha trionfato nel Gran Premio di Barcellona davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris. Hamilton ha sfruttato il ritiro di Andrea Kimi Antonelli, arrivato a tre giri dal termine della gara, per accorciare nella classifica del Mondiale Piloti. 

Una vittoria attesa da tempo da Hamilton, che una volta tagliato il traguardo non ha saputo contenere l’emozione: “Grazie ragazzi”, ha detto via radio il sette volte campione del mondo, “forza Ferrari! Sono orgoglioso di voi”. Poi, sempre via radio, Hamilton si è lasciato andare a un “Ciao ragazzi, grazie a tutti a Maranello” rigorosamente in italiano, seppur un po’ zoppicante. 

Una volta sceso dalla macchina e arrivato nel paddock, Hamilton si è preso un momento per assimilare la gioia, inginocchiandosi visibilmente commosso. L’inglese ha poi ricevuto i complimenti di tutti, in primis Lando Norris, che lo ha abbracciato. 

 

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