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Nazionali

Olanda-Giappone, gol e proteste: cos’è successo ai Mondiali

(Adnkronos) –
Caos arbitrale in Olanda-Giappone. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale orange ha sfidato quella nipponica nella prima giornata del girone F della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, in una partita condizionata da proteste e polemiche. Sui due gol firmati da Van Dijk prima e Nakamura poi, entrambi gli allenatori hanno chiesto l’annullamento delle reti. 

Succede tutto a inizio secondo tempo. Al 50′ Van Dijk si fa trovare a centro area e colpisce di testa su un cross dalla destra, battendo Suzuki sul palo lontano. Immediate però le proteste giapponesi, con i giocatori e la panchina che chiedevano una spinta del capitano orange sul proprio marcatore, che avrebbe portato quindi allo smarcamento decisivo per segnare la rete. Nessun intervento però del Var e gol convalidato. 

Stessa sorte al 57′. Nakamura che calcia con il destro da limite dell’area e batte Verbruggen sul primo palo, ma sulla sua traiettoria il pallone viene toccato da Maeda, che sembra in posizione di fuorigioco, che nel caso sarebbe quindi attivo. I giocatori dell’Olanda chiedono l’intervento del Var e l’annullamento del gol, che però viene convalidato dopo pochi secondi. 

 

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