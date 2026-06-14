Ultime News

14 Giu 2026 Il segreto dei violini Stradivari: scoperta l’origine del legno che ha fatto la storia della musica
14 Giu 2026 Crescono le aziende manifatturiere. Sul territorio sono 61 con 737 milioni di ricavi
14 Giu 2026 Nidi e materne, a “24minuti” il Reggio Emilia Approach
14 Giu 2026 Giornata del Donatore di Sangue, Avis Cremona premia i soci con 75 donazioni
14 Giu 2026 Giacomo Gentili oro nel quattro di coppia in Coppa del Mondo a Plovdiv
Nazionali

Precipitano per 100 metri sul Pasubio, morti due giovani alpinisti

(Adnkronos) – Due alpinisti ventenni sono morti sul Monte Pasubio oggi verso le 12, nella zona del Sojo d’Uderle nel lato vicentino. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, precipitati per circa 100 metri. Un terzo compagno di cordata è invece rimasto illeso. Sulla zona imperversano difficili condizioni meteo che rendono complicato il recupero delle salme e del terzo escursionista per l’elicottero del Soccorso alpino di Trento. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...