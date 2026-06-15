Ultime News

15 Giu 2026 Canttieri Baldesio, il Consiglio Direttivo rassegna le dimissioni
15 Giu 2026 Interventi e lavori pubblici: a San Daniele Po quasi un milione di euro a fondo perduto
15 Giu 2026 Cremonese, ripartenza immediata: progetto definito e basi solide per il futuro
14 Giu 2026 “Teodora Imperatrice” chiude la prima settimana del Monteverdi Festival 2026
14 Giu 2026 Pubblicato il bando per la gestione di gattile e colonie feline: appalto da 256mila euro
Nazionali

Belgio-Egitto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Belgio esordisce ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale belga sfida l’Egitto – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone G, completato da Iran e Nuova Zelanda, nella rassegna iridata iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Seattle Stadium di Seattle. 

 

La sfida tra Belgio ed Egitto è in programma oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, De Cuyper; Witsel, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Moreira; Lukaku. All. Rudi Garcia 

Egitto (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Fathy, Ibrahim, Fotouh; Lasheen, Ateya; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush. Ct. Hassan 

 

Belgio-Egitto sarà visibile su Dazn, che trasmetterà tutte le partite del torneo, ma anche in chiaro sui canali Rai. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app e la piattaforma web di Dazn e su Rai Play. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...