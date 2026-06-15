Lite con coltello al Parco Rita Levi Montalcini, due persone denunciate

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di domenica al Parco Rita Levi Montalcini di Cremona, dove una lite tra cinque persone è degenerata, e qualcuno ha estratto un coltello. Nei guai sono finiti un uomo e una donna, enrambi italiani e con precedenti, lui residente a Cremona e lei fuori provincia.

A lanciare l’allarme un cittadino, che ha allertato il 112 segnalando una violenta discussione in corso tra più persone. Secondo quanto riferito, uno dei coinvolti avrebbe pronunciato frasi minacciose brandendo un coltello.

Quando le Volanti della Polizia di Stato sono giunte sul posto, i protagonisti della lite si erano già allontanati. Gli agenti hanno quindi avviato immediate ricerche nelle aree circostanti, riuscendo a rintracciare poco dopo un uomo e una donna corrispondenti alle descrizioni fornite dal testimone.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato l’uomo in possesso di una borsa da donna all’interno della quale era nascosto un coltello multiuso. La donna ha dichiarato di esserne la proprietaria.

Al termine degli accertamenti, la Polizia ha denunciato l’uomo per porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata. Nei confronti della donna è invece scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Cremona.

Entrambi risultano gravati da numerosi precedenti. L’uomo era già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore, mentre la donna era stata in passato allontanata dal territorio comunale proprio attraverso un Foglio di Via Obbligatorio.

Alla luce dell’episodio e dei precedenti a loro carico, la Questura sta ora valutando l’adozione di ulteriori e più severe misure di prevenzione.

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