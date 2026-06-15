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Nazionali

Ucraina, massiccio attacco missilistico su Kiev

(Adnkronos) – Su Kiev è in corso un massiccio attacco missilistico, secondo quanto riportato da un giornalista dell’Afp, che ha assistito all’intercettazione di proiettili in volo e alla caduta di detriti incandescenti sulla città. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha indicato su Telegram che alcuni edifici sono stati colpiti nei quartieri di Podilsky e Obolonsky. Attacchi missilistici sono stati segnalati anche dalle autorità di Kharkiv (nord-est). 

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