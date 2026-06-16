“Filo d’Estate – Preludio”: sei serate gratuite tra teatro e improvvisazione

La corte interna della Società Filodrammatica Cremonese torna ad animarsi con il teatro. Dal 25 giugno al 30 luglio prende infatti il via Filo d’Estate – Preludio, una rassegna a ingresso libero che, per sei giovedì consecutivi, proporrà spettacoli di prosa, monologhi, clownerie e improvvisazione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali dell’estate cittadina.

L’iniziativa nasce dall’evoluzione della rassegna di teatro d’improvvisazione che, negli ultimi tre anni, la Società Filodrammatica Cremonese ha organizzato in collaborazione con Le Botteghe del Centro nell’ambito dei Giovedì d’Estate. Un progetto ideato e curato da Stefano Guereschi che, grazie al gradimento del pubblico e alla suggestiva cornice della storica sede della Filodrammatica, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel calendario estivo della città.

Per la quarta edizione, però, il format si amplia. Non più soltanto improvvisazione teatrale, ma una proposta capace di accogliere diverse forme espressive del palcoscenico. Il nuovo cartellone coinvolgerà infatti numerose realtà teatrali del territorio, offrendo al pubblico una panoramica più ampia e variegata sul mondo del teatro.

A coordinare il progetto è la Società Filodrammatica Cremonese Aps che, attraverso il lavoro del nuovo direttivo, punta a rafforzare il proprio ruolo di punto di riferimento per l’ambiente teatrale cittadino. In quest’ottica, Filo d’Estate – Preludio rappresenta anche una dichiarazione d’intenti: un’occasione per creare nuove collaborazioni, favorire il confronto e costruire progetti condivisi attorno alla cultura teatrale.

Pur rinnovandosi, la manifestazione mantiene gli obiettivi che l’hanno caratterizzata fin dall’esordio: promuovere il teatro come forma d’arte e strumento di crescita personale e civile, valorizzare gli allievi delle scuole e dei corsi teatrali, contribuire all’offerta culturale estiva della città e offrire ai cittadini uno spazio aperto di partecipazione e incontro.

Il programma prevede sei appuntamenti, tutti di giovedì sera, tra fine giugno e fine luglio. Ogni serata sarà articolata in due spettacoli di circa trenta minuti ciascuno, con inizio rispettivamente alle 21 e alle 22.

Tra una passeggiata nel centro storico e una serata all’aperto, la rassegna si propone come un’occasione per avvicinarsi al teatro in modo informale e coinvolgente, scoprendo nuove compagnie, linguaggi e modalità di racconto. Un invito rivolto a tutta la città, nel segno della cultura condivisa e dell’accessibilità.

PROGRAMMA

Giovedì 25 Giugno:

– Ore 21:00 – Essere o non essere. Il destino non si può controllare, specialmente quando è in mano al pubblico. Messi di fronte a delle scelte difficili, come ci comporteremmo? Il confine tra bene e male non è mai stato così pericolosamente sottile. Con Giovanni Maffini, Alessandro Maggi, Gloria Morandi, Simone Todisco e Andrea Verdi.

– Ore 22:00 – La domanda di matrimonio di A. Cechov. Torna in scena uno degli “scherzi” teatrali più celebri di Cechov, scritto nel 1888 come una farsa che mette in ridicolo le convenzioni della piccola nobiltà terriera russa. Con Silvia D’addezio, Filippo Lucchini e Laura Romeo. Regia di Beppe Arena.

Giovedì 2 Luglio:

– Ore 21:00 – L’orso di A. Cechov. Il connubio tra farsa russa e vaudeville francese regala uno spettacolo divertente della demolizione delle maschere sociali indossate per proteggere i propri sentimenti, rivelando l’imprevedibilità degli impulsi umani. Con Filippo Lucchini, Carla Puerari e Laura Romeo. Regia di Beppe Arena.

– Ore 22:00 – Duello d’Improvvisazione. Le sfide teatrali in una nuova veste, dove due coppie di attori si sfideranno a colpi di improvvisazione. Sarà il pubblico a scegliere l’arma e a proclamare i vincitori. Con Akop Azoyan, Paola Corti, Davide Frosi e Matteo Massimi. Conduce Stefano Guereschi.

Giovedì 9 Luglio:

– Ore 21:00 – Vita di un naso rosso. Cosa significa indossare un naso rosso? Lasciare fuori l’individuo con le sue preoccupazioni per far spazio alla positività come dono? Uno scorcio coinvolgente sull’attività dei claun di corsia, dove l’improvvisazione viene vissuta per gli altri. Con i claun di Dal Naso al Cuore OdV.

– Ore 22:00 – Cuggine. La famiglia, si sa, non la scegli. Accomunate da legami di sangue, le cugine a volte si amano come sorelle, altre, si odiano come acerrime nemiche. Il teatro d’improvvisazione entra nel contesto familiare, per indagare le complessità della parentela di quarto grado. Con Paola Anaclerio, Nicole Bottini, Monica Gazzola e Valentina Faverzani.

Giovedì 16 Luglio:

– Ore 21:00 – Duello d’Improvvisazione. Secondo appuntamento con le sfide di teatro improvvisato. Due coppie di duellanti si sfideranno senza esclusione di regia, battute e sceneggiatura. Il pubblico, come sempre, sarà giudice, giuria e boia. Con Akop Azoyan, Susanna Fiorentini, Simone Parizzi, Alberto Segale. Conduce Nicole Bottini.

– Ore 22:00 – Fa freddo! Una donna si sveglia nel cuore della notte. Ha freddo. È sola. Ma non vorrebbe esserlo. Una pièce teatrale grottesca, straniante e provocatoria che si interroga su uno dei desideri più profondamente umani: essere amati. Di e con Silvia Andrea Russo. Contributi audio di Ludovico Emanuele Russo.

Giovedì 23 Luglio:

– Ore 21:00 – Cattivissimi noi. Facile dare la colpa agli altri. Siamo tutti pronti a puntare il dito verso i cattivi, ma cosa si nasconde dietro lo sguardo di chi è sempre stato condannato? Siete pronti a rivelare ciò che la leggenda ha sempre taciuto? Con Mara Carpaneto, Giovanni Maffini, Alessandro Maggi, Simone Todisco, Andrea Verdi.

-Ore 22:00 – Attori in cerca d’autore. Chi siamo davvero? E chi decide la nostra storia? Il gruppo Adolescenti di Compagnia dei Piccoli porta in scena una rilettura ispirata a Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, un viaggio tra identità, maschere e realtà. Un laboratorio diventato spettacolo, dove i ragazzi hanno esplorato il confine sottile tra vita e teatro, gioco e verità. Con Lea Cambiati, Yann Carini, Elisa Carioni, Nicolò Gatti, Giovanni Lanfranchi e Viola Leli.

Giovedì 30 Luglio:

-Ore 21:00 – ArenA. Arriva a Cremona il format d’improvvisazione che sta rivoluzionando la short form. Sei gladi-attori dell’improvvisazione si sfideranno sul palco creando storie in tempo reale. Sotto l’occhio spietato dell’Imper-attore, il pubblico fornisce gli spunti e vota, decidendo chi conquisterà l’ArenA. Con Nicole Bottini, Agnese Chiarini, Paolo Massini, Diego Pasini, Elisa Peroni e Simone Saleri. Conduce Vittorio Litto. Musiche del maestro Cristian Scaratti.

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