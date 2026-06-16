Monteverdi Festival, domenica 21 giugno arriva il “Concerto all’alba”

Dopo giornate intense di festa, grande musica e una straordinaria partecipazione di pubblico proveniente da tutto il mondo, il Monteverdi Festival annuncia un appuntamento speciale che, ancora una volta, desidera abbracciare la città di Cremona, i suoi cittadini e la meraviglia architettonica dei luoghi che ne hanno accolto gli eventi.

L’obiettivo è trasformare la giornata di domenica 21 giugno in una grande festa cittadina. In un giorno che si preannuncia indimenticabile grazie ai numerosi appuntamenti dedicati alla Festa della Musica, il Festival inaugurerà la mattinata con un evento unico nel suo genere, pensato per celebrare il solstizio d’estate e la magia della musica antica.

Ad accompagnare l’alba sarà il suono del liuto di Roberto Cascio, protagonista di una raffinata selezione di intavolature rinascimentali. Un contesto di grande suggestione, ideale per condividere con il pubblico un momento di intimità, poesia e ascolto.

Il progetto nasce da un’idea del Monteverdi Festival e del Comitato di Quartiere 16 – Centro e della sua presidente, Maria Rita La Fata. Grazie alla sinergia con il Comune di Cremona e la Diocesi di Cremona, l’iniziativa ripropone in forma poetica il messaggio che ha caratterizzato l’inaugurazione del Festival: l’arte performativa come gesto collettivo. Tra l’incanto della piazza e il cielo, tra suono e silenzio, prende forma una metafora visibile della musica di Monteverdi, fondata su un delicato equilibrio tra ascolto e partecipazione.

“Ringrazio il Sovrintendente Andrea Nocerino ed il suo fantastico staff per aver accolto la mia proposta, ed insieme a loro il grazie va alla Diocesi di Cremona per averci dato l’opportunità dib aspettare l’alba per la prima volta a Cremona, in un sito ricco di storia e bellezza ed al Comune di Cremona che ha patrocinato questo meraviglioso e Nazionale Festival. Il Q16 Centro è orgoglioso di aver potuto regalare questa iniziativa a tutta la città” commenta La Fata.

L’appuntamento è alle ore 5.30 nel Cortile dei Canonici. Al termine del concerto, il risveglio proseguirà con una colazione offerta dal Bar ai Portici (caffè o cappuccino e croissant). I posti a sedere e in piedi con colazione sono limitati. Prenotazioni alla biglietteria del Teatro (TEL. 0372 022001/02 ; biglietteria@teatroponchielli.it). Assegnazione dei posti a partire da domani 17 giugno presso la biglietteria del teatro.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito; esauriti i posti a sedere il pubblico potrà presenziare in piedi sino a raggiungimento della capienza massima.

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