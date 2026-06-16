Società Canottieri, al via le attività promosse dai vogatori per rilanciare il settore

Dare nuovo impulso al settore remiero, facendo conoscere le potenzialità della voga sul Po in particolare ai giovani, per continuare una tradizione che è radicata nella storia delle Società Canottieri di Cremona, ma rischia di perdersi per mancanza di ricambio generazionale: ecco lo scopo -insieme naturalmente al divertimento- delle iniziative promosse nell’estate 2026 dai vogatori delle società rivierasche, attività sia ludiche sia sportive a libera partecipazione.

Il via nel fine settimana con una serata pane e salame sul fiume, che ha raccolto un elevato numero di adesioni portando i partecipanti fino allo spiaggione di Punta Cristo a bordo delle venete e altre imbarcazioni. Il brindisi nella cena conviviale al tramonto ha accompagnato l’auspicio di condividere con nuove leve la passione per la vita di fiume.

Si prosegue il 21 giugno con la 44 ª Vogalunga, regata non competitiva da Cremona a Isola Pescaroli che partirà domenica mattina sotto al ponte in ferro della città del Torrazzo. Per la prossima edizione è previsto un cambio format.

Il cartellone prosegue con altri appuntamenti fino a settembre, inclusa la possibilità per i soci che volessero imparare a remare di prendere contatto con i delegati di Flora, Bissolati, Dlf, Baldesio e salire a bordo delle “ammiraglie”.

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