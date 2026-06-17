Coltivava cannabis in giardino a Ticengo: in arresto spacciatore 53enne

Arrestato in flagranza di reato un italiano di 53 anni con precedenti penali per reati in materia di sostanze stupefacenti e contro la persona, per detenzione ai fini di spaccio di oltre 1800 grammi di marijuana.

L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Cremona ha portato nella giornata di ieri alla perquisizione dell’abitazione del cinquantatreenne, nel Comune di Ticengo, dove è stato trovato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente suddivisa all’interno di barattoli di vetro, oltre a più di un etto di anfetamina, un bilancino di precisione e bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Inoltre, nel giardino, all’interno di una casetta degli attrezzi, sono state trovate apparecchiature comunemente utilizzate per la coltivazione indoor della sostanza stupefacente: lampade specifiche per la crescita artificiale delle piante, terriccio, vasi in plastica di medie dimensioni e termometri.

Sempre in un’area del giardino venivano coltivate 21 piantine di cannabis di piccole dimensioni, occultate con teli coprenti.

Le sostanze stupefacenti, secondo quanto ricostruito dalle indagini, erano destinate in particolare allo spaccio al dettaglio nei comuni della provincia.

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