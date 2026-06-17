Ultime News

17 Giu 2026 Le nozze di Teti e Peleo, si avvicina la prima rappresentazione in epoca moderna
17 Giu 2026 Esposizione defunti, approvata modifica per usare anche luoghi della comunità
17 Giu 2026 La CER Città di Cremona si presenta alla città venerdì 19 al Politecnico
17 Giu 2026 Riforma Organizzazione Comune dei Mercati, soddisfazione di Coldiretti
17 Giu 2026 Cremona Summer Festival, la 16esima edizione ai nastri di partenza
Nazionali

Ascolti tv, 16 giugno: i Mondiali 2026 su Rai1 vincono la prima serata con il 31,6%

(Adnkronos) –
I Mondiali 2026 hanno vinto la prima serata con il 31,6% di share. Il match Francia-Senegal trasmesso da Rai1 ha incollato allo schermo 5.686.000 telespettatori. Su Canale 5 la replica di ‘Gigi e Vanessa Insieme’ ha intrattenuto 1.654.000 telespettatori, pari al 13,2%. Su Italia1 ‘Ti presento i miei’ è stato visto da 720.000 telespettatori, pari al 4,5%. Su Rete 4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 715.000 telespettatori, pari al 6,2%. 

Su Rai3 ‘Che Ci Faccio Qui’ ha radunato 679.000, pari al 4%. Su Rai2, ‘Storie al Bivio di Sera’ ha conquistato 506.000 spettatori e il 4,8%.Su La7 ‘Epstein – Sopravvissute all’Incubo’ ha ottenuto 534.000 telespettatori e il 3,1%. Su Tv8 ‘Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo’ ha segnato 396.000 telespettatori, pari al 2,4%. Infine, sul Nove ‘Spy’ 345.000 telespettatori con il 2.4%. 

Nella fascia di access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.777.000 telespettatori pari al 25,1%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ si è attestato a 3.608.000 telespettatori (22%), mentre il Pre partita Francia‑Senegal dei Mondiali 2026 ha ottenuto 3.474.000 telespettatori, pari al 19,7%. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...