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G7, Meloni: “Soddisfatta dei risultati, ringrazio Macron. Rapporto con Trump immutato”

(Adnkronos) – Un “vertice importante” per cui si dice “soddisfatta dei risultati” e ringrazia il presidente francese, Emmanuel Macron. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Evian. “Ottimo clima”, evidenzia la presidente del Consiglio, “congratulati con Donald Trump per l’accordo con Iran”.  

Meloni parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti. “Il rapporto con Trump è immutato, nessuna recriminazione tra noi”, sottolinea. 

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