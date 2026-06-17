La Festa della Musica scalda i motori: tutti gli eventi in programma

Domenica 21 giugno Cremona torna ufficialmente a celebrare la Festa della Musica, aderendo alla rete nazionale promossa dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (Aipfm), in collaborazione con il Ministero della Cultura e centinaia di città italiane che ogni anno partecipano alla manifestazione del solstizio d’estate.

La Festa della Musica, nata in Francia nel 1982 e oggi diffusa in tutta Europa, coinvolge ogni anno migliaia di artisti e centinaia di città italiane, trasformando spazi urbani e luoghi della cultura in palcoscenici aperti e accessibili a tutti.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Musica del Comune di Cremona con il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus e segna il ritorno della Festa della Musica in città dopo molti anni di assenza con l’obiettivo di restituire a Cremona una grande giornata pubblica dedicata alla musica dal vivo, alla partecipazione culturale e alla valorizzazione dei giovani talenti e delle realtà creative del territorio. Il progetto rappresenta un importante investimento culturale dedicato alle nuove generazioni e alla creatività urbana, inserendosi nel percorso di innovazione che il Comune di Cremona sta sviluppando nell’ambito delle politiche musicali e giovanili.

Per un’intera giornata, il centro storico si trasformerà in un grande festival urbano diffuso, attraversando linguaggi e generi differenti: dalla musica classica al jazz, dal punk al funk, dalla fanfara urbana all’elettronica, passando per il songwriting, la street music, i djset in vinile e le sperimentazioni contemporanee. Piazze, cortili storici, attività commerciali, circoli culturali e spazi pubblici ospiteranno concerti, performance itineranti e attività partecipative, costruendo una programmazione inclusiva e trasversale capace di coinvolgere pubblici diversi e nuove generazioni.

Cuore della manifestazione saranno: la pagoda dei giardini di Piazza Roma, Cortile Federico II e piazza della Pace, ai quali si affiancheranno le performance diffuse del progetto OpenStage e numerose iniziative off programmate dalla ricca rete festival, associazioni e operatori culturali cittadini.

Ospite dell’edizione 2026 sarà la formazione Bandakadabra, una delle realtà italiane più originali e riconoscibili della scena brass contemporanea. Nata a Torino, la band unisce l’energia della marching band alla cultura elettronica e urbana, mescolando fiati, percussioni e performance itineranti in uno spettacolo ad alto coinvolgimento. La formazione sarà protagonista di due momenti centrali della giornata: una marching session itinerante con partenza alle ore 19:30 da piazza Stradivari, che attraverserà il centro storico coinvolgendo il pubblico in una vera e propria parata musicale urbana, e il concerto serale delle ore 21:00 sul palco della pagoda dei giardini di piazza Roma.

Tra le novità più significative ci sarà inoltre l’attivazione ufficiale di Openstage a Cremona, innovativo servizio dedicato alla musica di strada e alla valorizzazione dei giovani talenti urbani. Openstage è una piattaforma già attiva in numerose città italiane ed europee che unisce tecnologia, arte urbana e partecipazione pubblica attraverso postazioni virtuali, da prenotare tramite app, in modo da permettere ad artiste e artisti di esibirsi liberamente negli spazi pubblici. L’avvio del progetto a Cremona coinciderà simbolicamente proprio con la Festa della Musica del 21 giugno.

Durante la manifestazione, Openstage sarà protagonista con un proprio corner dedicato in largo Boccaccino, dove sarà installato uno speciale totem tecnologico destinato alle performance live di street music. Per l’occasione è stata aperta una call pubblica rivolta a musicisti, performer e artisti emergenti interessati a candidarsi per esibirsi durante la giornata: Call for Artists – Openstage Cremona

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione e ai nuovi linguaggi musicali contemporanei grazie alla collaborazione con Hitinthebox, realtà attiva nella formazione di giovani dj e producer. Nell’ambito della Festa sarà infatti presentata una nuova ed innovativa academy dedicata alla produzione musicale elettronica, al djing e alle professioni creative legate al mondo della musica digitale.

I giovanissimi utenti dell’academy saranno protagonisti di uno speciale momento pubblico nei giardini di piazza Roma a partire dalle ore 19:30, dove presenteranno il proprio percorso artistico e performativo attraverso un dj set collettivo che aprirà la parte serale del programma della Pagoda Stage.

“La Festa della Musica rappresenta perfettamente l’idea di città che vogliamo continuare a costruire: una città viva, aperta, giovane, capace di valorizzare la propria tradizione musicale aprendosi ai linguaggi contemporanei e alla partecipazione diffusa”, dichiara l’Assessore al Turismo, Città della Musica e Politiche Giovanili Luca Burgazzi.

“Riportare la Festa della Musica a Cremona dopo tanti anni significa riconnettersi a una rete nazionale e internazionale importante, ma soprattutto offrire ai giovani, alle associazioni e agli operatori culturali uno spazio concreto di espressione e collaborazione. Sarà una giornata capace di raccontare la ricchezza musicale della nostra città in tutte le sue forme”.

“Il ritorno della Festa della Musica a Cremona è il segno concreto di un percorso che come amministrazione stiamo portando avanti per investire sui giovani, sulla loro creatività e sulla loro capacità di essere protagonisti della vita della città. Abbiamo scelto di sostenere progetti che offrano occasioni reali di espressione, partecipazione e crescita, valorizzando i talenti emergenti e creando spazi in cui le nuove generazioni possano incontrarsi attraverso la musica, il linguaggio universale che da sempre identifica Cremona nel mondo” commenta il Sindaco Andrea Virgilio.

“La Festa della Musica restituisce ai nostri spazi urbani una dimensione aperta, inclusiva e condivisa, coinvolgendo artisti, associazioni, attività economiche e cittadini in una grande esperienza collettiva. È un appuntamento che conferma e rafforza la vocazione di Cremona come Città della Musica, una vocazione che affonda le sue radici nella nostra storia ma che guarda con decisione al futuro, all’innovazione e alla partecipazione delle nuove generazioni. Siamo particolarmente orgogliosi di riportare questa manifestazione in città dopo molti anni di assenza, grazie alla collaborazione tra istituzioni, fondazioni e realtà del territorio. Sarà una giornata di festa, ma anche un messaggio chiaro: Cremona continua a credere nella cultura e nella musica come strumenti di crescita, inclusione e sviluppo per tutta la comunità”.

La Festa della Musica 2026 nasce grazie a una rete ampia di collaborazioni che coinvolge istituzioni culturali, collettivi artistici, associazioni e operatori cittadini. Tra i partner figurano il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, con ensemble provenienti dalla propria rete di formazione musicale, BeMyMusic con l’Orchestra Mousikè. il Festival Beat, storica realtà legata alla cultura beat e vintage da quest’anno approdato a Cremona, Balera Punk, progetto locale dedicato alle sonorità punk e alternative, Casa Siqueiros con il progetto DALM del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, con un progetto che intreccia arti figurative e improvvisazione musicale e le numerose attività commerciali del centro storico coinvolte grazie alla collaborazione con Le Botteghe del Centro.

L’iniziativa conferma la volontà del Comune di Cremona di investire nella musica come strumento di aggregazione, valorizzazione urbana e partecipazione culturale, rafforzando il ruolo della città all’interno dei circuiti musicali nazionali e consolidando il percorso di Cremona Città della Musica.

PROGRAMMA

PAGODA STAGE – PIAZZA ROMA

10:30 – Festival Beat soundsystem (djset – 60s 70s)

11:00 – Festival Beat presenta: Famiglia Cobram (live – jazz funk)

12:00 – Festival Beat soundsystem (djset – 60s 70s)

17:00 – Balera Punk presenta: The Asini (live – punk rock)

17:40 – Balera Punk presenta: Køle (live – pop punk)

18:40 – Balera Punk soundsystem: Robotik Punk (djset – punk rock)

19:30 – HitIntheBox (djset & presentazione – dj & producer academy)

21:00 – Bandakadabra (live – techno brass band / fanfara urbana)

22:30 – Ape?Sì (djset – pop & disco)

PALAZZO STAGE – CORTILE FEDERICO II

10:00 – Conservatorio C. Monteverdi presenta: OnlySax (sax quartet)

11:00 – Casa Siqueiros e DALM presentano: La Magnolia & The Borderscapers (arti figurative e improvvisazione musicale)

16:30 – BeMyMusic presenta: Orchestra Mousikè

17:30 – Conservatorio C. Monteverdi presenta: Orchestra Monteverdi

18:30 – Sandro Barosi (songwriting)

PIAZZETTA STAGE – PIAZZA DELLA PACE

MATTINA VINILE

12:00 – Liam (djset – house & funk)

13:00 – Alex Negri (djset – house classics 90s & 00s)

PACE COLLECTIVE PARTY

20:00 – Gravity (djset – house & tech house)

21:00 – TooGoodToBeCareless (djset – house & tech house)

22:00 – Enigma (djset – tech house & techno)

23:00 – back to back

FDM26 x WALKING BRASS BAND

dalle 19:30 – partenza da Piazza Stradivari

Bandakadabra – marching session (live – techno brass band / fanfara urbana)

FDM26 x OPENSTAGE – LARGO BOCCACCINO

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

OpenStage totem live corner (street music)

FDM26 x OPENSTAGE – street music

Palazzo Cittanova

Piazza Stradivari

Corso Campi

Corso Mazzini

Piazza Marconi

FDM26 x BOTTEGHE

Bar ai Portici – dalle 12:00 – Davide Monteverdi & Sox djset

Hollywood Saleone – dalle 17:00 – Peppe White djset

Caffe del Corso – dalle 17:00 – Bossanova live

Bonacasa21 – dalle 18:00 – Palanti & Bocca djset

Nuovo Sole – dalle 19:00 – Ezio Spoldi djset

FDM26 x OFF

• venerdi 19 giugno – dalle 18:00 – Monteverdi Festival: Recitar Cantando | Monteverdi Academy – ex Chiesa di S. Vitale

• venerdi 19 giugno – dalle 20:30 – Monteverdi Festival: Le Nozze di Teti e Peleo – Teatro A. Ponchielli

• sabato 20 giugno – dalle 12:00 – In tono antico Monteverdi Festival: Davide Rebuffa – Antonio Stradivari, chitarra “Giustiniani” 1684 – Auditorium G. Arvedi – Museo del Violino

• sabato 20 giugno – dalle 18:00 – Monteverdi Festival: La Dea delle Scene – Auditorium G. Arvedi – Museo del Violino

• sabato 20 giugno – dalle 21:00 – Enrico Nigiotti – Infinity1

• sabato 20 giugno – dalle 21:30 – Classics’ Streetball Party – Memorial Robi Telli – Colonie Padane

• domenica 21 giugno – dalle 05:30 – Monteverdi Festival: Concerto all’Alba – Solstizio d’Estate – Cortile dei Canonici

• domenica 21 giugno – dalle 11:00 – Conservatorio C. Monteverdi presenta: recital pianistico – Sala Virginia Carini Dainotti, Biblioteca Statale di Cremona

• domenica 21 giugno – dalle 12:00 – In tono antico Monteverdi Festival: Lena Yokoyama – Nicolò Amati, violino “ex Hepton” 1665 – Auditorium G. Arvedi – Museo del Violino

• domenica 21 giugno – dalle 16:00 – Monteverdi Festival: Le Nozze di Teti e Peleo – Teatro A. Ponchielli

• domenica 21 giugno – dalle 17:00 – Timpani: laboratorio di ascolto collettivo, a cura di dewrec – Circolo Arcipelago

• domenica 21 giugno – dalle 18:30 – Sui Generis: laboratorio sui generi musicali, a cura del collettivo Pop Up – Circolo Arcipelago

• domenica 21 giugno – dalle 19:30 – Fiesta Mexicana con Mariachi Gavilan – Casa Siqueiros

• domenica 21 giugno – dalle 19:30 – dj Erbo: dj set in vinile – Circolo Arcipelago

• domenica 21 giugno – dalle 21:00 – Il respiro delle Corde – Accademia Stauffer

• domenica 21 giugno – dalle 21:00 – Voglio tornare negli anni ’90 – Infinity1

• domenica 21 giugno – dalle 21:30 – Monteverdi Festival: Amor Tiranno – Teatro A. Ponchielli

• lunedì 22 giugno – dalle 21:00 – Cremona Summer Festival: coro del Royal Holloway di Londra – Cattedrale di Santa Maria Assunta

• lunedì 22 giugno – dalle 21:00 – Intime Armonie – Accademia Stauffer

• lunedì 22 giugno – dalle 21:00 – Alfa – Infinity1

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