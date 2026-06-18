Centro Fumetto Andrea Pazienza, i laboratori estivi

Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” prosegue la sua attività anche durante l’estate. Biblioteca, laboratori, Giovedì d’Estate e preparazione delle nuove pubblicazioni caratterizzeranno la struttura di via Palestro. Il 23 giugno avranno inizio i laboratori estivi presso la sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. Indirizzati alle tre canoniche fasce di età scolastiche, si concluderanno il 30 luglio. I laboratori avranno un tema: Cosmic / Comics: i fumetti incontreranno la scienza. Sono previsti esercizi di disegno ispirati alle materie scientifiche quali biologia, chimica, astronomia, geologia, fisica ed Ecologia. Questi spunti saranno la base per la creazione di brevi storie a fumetti.

Ogni laboratorio sarà formato da 6 lezioni di circa 2 ore ciascuna. Nel dettaglio:

– Iscritti età elementari gli incontri si svolgeranno il martedì dalle 10.00 alle 12.00 (23 e 30 giugno, 7, 14, 21 e 28 luglio.

– Iscritti età medie le lezioni si svolgeranno il mercoledì, sempre dalle 10.00 alle 12.00 (24 giugno, 1-8-15-22-29 luglio)

– Iscritti età superiori il giovedì dalle 10 alle 12 (25 giugno, 2-9-16-23 e 30 luglio).

Per informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi al Centro Fumetto negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 13.00, mercoledì anche dalle 14.30 – 17.30), inviando una mai a didattica@cfapaz.org o telefonando allo 0372407790.

Negli stessi orari rimane aperta la biblioteca del Centro Fumetto, con i consueti servizi di prestito locale e interbibliotecario, reference oltre che la possibilità di utilizzare gli spazi per la lettura e lo studi, per una estate di creatività e di nuove conoscenze. Come ogni anno, il Centro parteciperà ai giovedì d’estate e all’animazione di Via Palestro, che si trasformerà nella via del fumetto e del gioco, in sinergia con la Fumetteria e l’associazione La Buca del Coboldo. Infine lo staff del Centro e la curatrice di Schizzo Presenta è al lavoro per produrre due antologie di storie brevi (una più pop e l’altra sperimentale) che pubblicheranno una selezione nazionale di talenti del fumetto, tra cui anche molti autrici e autori cremonesi.

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