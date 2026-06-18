FabE-Lab, al PoliMi Cremona le attività di ricerca nel comparto produzione biogas

Dai 90 m2 della precedente sede, ai 350 m2 della collocazione attuale: è il FabE-Lab di Fabbrica della Bioenergia situato nel Campus di Cremona del Politecnico di Milano, fondato quindici anni fa per supportare il comparto della produzione di biogas, particolarmente rilevante per il territorio cremonese e lombardo.

Nel tempo la missione si è ampliata alle tematiche dell’economica circolare, applicata agli scarti del comparto agroalimentare, con sviluppo dei processi biochimici anaerobici e dei processi fotosintetici basati su microalghe o batteri fototrofi, attraverso cui produrre biocombustibili o biomateriali e prodotti per l’agricoltura.

Le misure e ricerche sperimentali coniugano gli aspetti depurativi e di biorisanamento con quelli del recupero di risorse e del riutilizzo dei materiali recuperati, nei settori civile e produttivo, con particolare attenzione all’ambito delle attività agricole, di allevamento e di trasformazione e processamento degli alimenti.

Il percorso è pensato in particolare per gli ingegneri dell’agricoltura che si formano nell’ateneo e studiano così tecnologie a supporto della sostenibilità nel settore.

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