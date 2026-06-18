“Il buono di cambiare”: da metà giugno partono i nuovi spot Pomì

E’ ” buono di cambiare”, il nuovo claim del marchio Pomì scelto da Gruppo Casalasco per lanciare una campagna promozionale integrata, pensata per rafforzare la presenza del brand sul mercato italiano e consolidare il legame con una nuova generazione di consumatori.

Il concept creativo si basa sul fatto che Pomì è semplice, buono e versatile da cui tutto parte: la base sicura che rende ogni ricetta pronta ad accogliere qualcosa di nuovo. Ed è proprio da questa certezza che nasce il claim “Il buono di cambiare” inteso come re-interpretazione della tradizione.

Lo spot porta questo messaggio in scena attraverso un formato leggero e pop, con protagonisti i magneti da frigo, personaggi iconici e irriverenti, che interagendo tra loro e col protagonista della scena, propongono abbinamenti inaspettati e scelte culinarie che sfidano il classico.

Il risultato è una comunicazione capace di parlare a chi vive la cucina con curiosità, senza prendersi troppo sul serio.

La campagna di comunicazione si articola tra la messa in onda di oltre 5.000 spot da metà Giugno a metà Ottobre sulle principali emittenti TV e piattaforme on demand oltra ad un’attivazione parallela sui canali social con Meta e TikTok, rivolta ad un consumatore orientato alla sperimentazione, che vive la cucina come espressione di sé.

“Con questa campagna, confermiamo la centralità di Pomì nella nostra strategia di brand e il nostro impegno nel costruire un legame autentico con i nuovi responsabili d’acquisto” – afferma Fabrizio Fichera, Dir Marketing e BD di Casalasco –. “’Il buono di cambiare’ è una campagna che parla di libertà in cucina, un valore che sentiamo profondamente nostro. È il messaggio per dire che Pomì non è soltanto un prodotto di qualità, frutto di una filiera 100% italiana, ma è anche un ottimo alleato per sperimentare quello che ti piace, anche dove la tradizione non è ancora arrivata”.

GUARDA QUI IL NUOVO SPOT POMì

Casalasco è un Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati e comprende Casalasco Società Agricola SpA, Emiliana Conserve SpA, Pomì Usa Inc, Sac SpA e De Martino srl.

Nata nel 1977 a Rivarolo del Re (Cr), l’organizzazione rappresenta oggi la prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia e una tra le più importanti a livello mondiale. Commercializza i suoi prodotti in 74 Paesi e può contare su 800 aziende agricole associate, 5 stabilimenti e 70 linee di produzione. L’azienda ha 2.000 dipendenti, tra fissi e stagionali.

Casalasco ha il proprio core business nelle attività di co-packing e private label, ma ha anche un portafoglio brand che comprende vere e proprie icone dell’eccellenza Made in Italy come De Rica, Pomì, Pummarò, oltre a marchi distintivi anche all’estero come Pomito e Tomato al Gusto.

In aggiunta a quella del pomodoro, Casalasco ha altre due filiere integrate: una dei legumi e una del basilico.

Nel 2025 FSI, il più grande fondo in Europa dedicato ad un singolo paese ha completato l’investimento in Casalasco in partnership con il Consorzio Casalasco del Pomodoro a supporto di un grande progetto di aggregazione e crescita internazionale. Ulteriori informazioni sull’azienda al sito www.casalasco.com

© Riproduzione riservata