Tentati furti ai danni di negozi e attività commerciali: due denunciati dalla Polizia di Stato

Prosegue l’attività della Questura di Cremona per il contrasto ai reati predatori ai danni delle attività commerciali del territorio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha individuato e denunciato i responsabili di due distinti tentativi di furto avvenuti l’8 e il 15 giugno presso esercizi del capoluogo, grazie al tempestivo intervento delle Volanti e alle successive attività investigative. Il primo episodio si è verificato all’interno del centro commerciale Cremona Po. Un cittadino rumeno di 24 anni, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per tentato furto dopo aver cercato di sottrarre alcuni capi di abbigliamento da un negozio della galleria commerciale.

L’uomo è stato inizialmente intercettato dagli addetti alla vigilanza privata e successivamente bloccato dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto. La merce recuperata è stata restituita al titolare dell’attività commerciale. Nei confronti del 24enne il Questore di Cremona ha inoltre disposto la misura di prevenzione del Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cremona per quattro anni.

Il secondo caso risale invece alla notte del 16 giugno. Una donna di 30 anni, cittadina italiana già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti contro il patrimonio, si è introdotta all’interno di una pizzeria del centro cittadino dopo aver forzato una porta di emergenza. Una volta all’interno del locale, tuttavia, si è allontanata senza riuscire ad asportare alcun bene.

Le immediate indagini svolte dalla Polizia di Stato, supportate dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio pubblico, hanno consentito di identificare rapidamente la responsabile. La donna è stata denunciata sia per tentato furto sia per la violazione del Foglio di Via da Cremona di cui era già destinataria. Considerata inoltre la sua particolare propensione a delinquere e i numerosi precedenti a suo carico, è stata avviata la procedura per l’applicazione della più severa misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Cremona nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività commerciali, con l’obiettivo di prevenire i furti, contrastare i reati predatori e garantire una risposta tempestiva alle esigenze di sicurezza degli esercenti.

© Riproduzione riservata