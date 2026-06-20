Ultime News

20 Giu 2026 Napolioni dal Papa a Pavia: “Indicazioni valide per tutte le diocesi lombarde”
20 Giu 2026 Il nuovo campetto “Roby Telli” brilla grazie alla street art
20 Giu 2026 Caldo record anche nel Cremonese: percepiti fino a 38 gradi
20 Giu 2026 Caso manifesto pro-vita a Cremona: confronto su CR1 tra il sindaco Virgilio e Paolo Emiliani
20 Giu 2026 Papa Leone XIV a Pavia: fede, carità e speranza nel segno di Sant’Agostino
Nazionali

AI, Urso: “Candidatura italiana a Gigafactory forse definita ‘nelle prossime settimane”

(Adnkronos) – La candidatura italiana per la gigafactory Ai europea dovrebbe essere definita “‘nelle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in italy Adolfo Urso uscendo dal Fii priority Europe, il forum che si tiene a Roma, rispondendo all’Adnkronos. Il progetto “va fatto bene”, ha detto il ministro. Alla domanda sulla possibile partecipazione di Fincantieri a una squadra che, coordinata da Ai4i di Torino e Cineca di Bologna, dovrebbe vedere come partner principali Leonardo ed Eni, il ministro non ha risposto, limitandosi a un “si sta lavorando” e che il progetto è in “veloce progressione”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...