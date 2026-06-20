Napolioni dal Papa a Pavia: “Indicazioni valide per tutte le diocesi lombarde”

Si chiude il primo viaggio da Pontefice di Papa Leone XIV a Pavia, sulle orme di Sant’Agostino. Secondo i dati ufficiali, oltre 15mila i fedeli presenti, con particolare flusso in Piazza Vittoria (dove ha avuto luogo l’incontro con la cittadinanza).

a le personalità incontrate da vicino a Pavia dal Santo Padre, durante la sua prima visita pastorale nella regione, spiccano anche il Vescovo di Cremona, Mons. Antonio Napolioni, e quello emerito, Mons. Dante Lanfranconi.

Il luogo d’elezione per questo momento è stato il chiostro della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro: un incontro ricco di spiritualità e vicinanza, caratterizzato da una stretta unione d’intenti tra universale e particolare, tra la Chiesa Romana e quella locale.

“Una bellissima giornata regalata a tutta la Chiesa della Lombardia – ha ricordato Monsignor Napolioni –. Abbiamo vissuto momenti di fede, semplicità e comunione intorno alla memoria di Sant’Agostino. La sua figura ci viene riproposta attraverso il Papa come una chiave di lettura fondamentale per la fede e la pastorale; abbiamo ascoltato parole importanti di cui faremo tesoro”.

Durante il loro breve colloquio, il Vescovo di Cremona ha voluto ricordare anche una felice coincidenza temporale.

“Quando ho stretto la mano al Santo Padre – ha aggiunto – mi sono permesso di citargli una coincidenza simpatica: proprio il 20 giugno di nove anni fa, Papa Francesco si recava a Bozzolo e poi a Barbiana per onorare la memoria di Don Primo Mazzolari e di Don Lorenzo Milani. Questo dimostra che le nostre Chiese hanno tesori preziosi da scoprire e mettere a frutto. Penso che le indicazioni date dal Pontefice alla Chiesa di Pavia siano valide per tutte le diocesi lombarde, che condividono le stesse risorse e le medesime sfide».

Infine, una domanda tra il serio e il faceto: adesso lo aspettiamo a Cremona?

“Mi pare che abbia già molti viaggi in programma, quindi direi che non c’è fretta. Anche perché – conclude Napolioni con una battuta – l’ultima volta che un Papa è venuto a Cremona, poco dopo è morto il Vescovo… Non è detto che sia la scelta migliore, vero Don Dante?”.

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