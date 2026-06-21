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Cremonese

Cremo, telefono rovente per Botturi: colloqui coi giocatori e pressing dei procuratori

di Lorenzo Scaratti

Con una dirigenza rinnovata, la Cremonese si prepara a un mercato attivo, puntando su un dialogo aperto con i giocatori e sul monitoraggio di talenti

Il ds Botturi
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Il cantiere grigiorosso è aperto. La Cremonese ha definito la propria struttura dirigenziale affidando a Christian Botturi la direzione sportiva, affiancato da Vincenzo Talluto come coordinatore dell’area scouting e da Marcello Pizzimenti, che curerà il monitoraggio dei giovani ceduti in prestito per valorizzare il patrimonio di talenti del club.

Il lavoro sul mercato è già cominciato con il telefono del direttore sportivo che non si ferma mai: i procuratori stanno proponendo con insistenza i propri assistiti, segno che la Cremonese gode di credibilità e rispetto nell’ambiente del calcio professionistico. Sul fronte interno, Botturi ha incontrato nel corso della settimana il tecnico Marco Giampaolo per stabilire le priorità tecniche e individuare chi resterà al centro del progetto e chi invece si aprirà a nuove esperienze.

Parallelamente sono proseguiti i contatti diretti con i calciatori della rosa. In un momento delicato come un cambio di guida dirigenziale, la società ha scelto di non affidarsi alle comunicazioni formali ma a un dialogo aperto e personale: i giocatori hanno risposto positivamente, apprezzando l’approccio umano e diretto del club. Al momento nessuno dei big avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare Cremona, anche se le dinamiche del mercato estivo — e le possibili sirene della Serie A — potrebbero cambiare i piani. La pianificazione entra quindi nel vivo e la Cremonese si prepara a muoversi con decisione sui primi obiettivi di mercato.

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