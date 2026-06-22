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Arisa, le foto in lingerie diventano un caso: le accuse di ozempic e i commenti di bodyshaming

(Adnkronos) – “Quando smetterete di commentare il fisico delle donne?”, è questo il commento che spicca sotto al post condiviso da Arisa sul suo profilo instagram, diventato in poche ore un caso mediatico. Il motivo? Secondo gli utenti, la cantante continua a “ostentare un’eccessiva magrezza”. Un’accusa che circola ormai da tempo, dalla sua prima apparizione sul palco del Festival di Sanremo 2026 e che si ripete ad ogni foto pubblicata dall’artista sui social.  

“Ti preferivo prima”, “Inguardabile”, “Non sta bene. Non è una questione di dare giudizi. Io a una mia amica le direi fermati perché ti stai giocando la salute”, “Anoressia pura, non è un bel messaggio”. Questi sono solo alcuni degli insulti che hanno invaso il post della cantate.  

 

Provocazioni a cui Arisa ha deciso di non replicare al momento. Lo aveva fatto un mese fa, quando sotto a una sua foto, Arisa aveva negato di far uso di ozempic, il farmaco approvato per il trattamento del diabete di tipo 2. Ma la smentita della cantante non è bastata, perché anche questa volta tra i commenti è stata accusata di fare uso di “punturine”.  

 

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