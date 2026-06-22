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Cronaca

Scontro al rondò di Costa: furgone si ribalta, nessun ferito

Due gli automezzi coinvolti, una Fiat proveniente da Crema e un veicolo aziendale che si trovava nella rotatoria

Il luogo del sinistro (foto Zambelli)
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E’ stata probabilmente la mancata precedenza tra due autovetture alla rotatoria di Costa sant’Abramo a causare questa mattina la collisione tra una Fiat Multipla e un furgone Toyota. L’auto proveniva da Crema mentre il furgone si trovava nella rotatoria in direzione Casanova del Morbasco; a seguito dell’urto si è ribaltato.

Il veicolo ha riportato danni significativi alla carrozzeria e ai finestrini, ma non risulta che sia intervenuto il soccorso sanitario. L’altro mezzo coinvolto ha riportato danni nella parte anteriore. 

Accertamenti sulle cause del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Castelverde.

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