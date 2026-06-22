L’auditorium del Museo del Violino apre le porte al “metodo Suzuki” di Helen Brunner
Cremona Summer Festival: doppio appuntamento questa settimana con la violinista che terrà una masterclass in sala Maffei venerdi 26 e un concerto con gli allievi il giorno dopo
Cremona Summer Festival e Museo del Violino dedicano due appuntamenti straordinari a Helen Brunner: una presentazione didattica con giovani allievi e un grande concerto serale nel tempio mondiale della liuteria.
Due serate che intrecciano musica, pedagogia e la presenza unica di un violino storico — il prezioso “Brunner” di Girolamo Amati II — custodito e in esposizione al Museo del Violino di Cremona.
Helen Brunner, violinista diplomata al Royal College of Music di Londra, è una delle pioniere del Metodo Suzuki in Europa. Venerdì 26 giugno alle ore 18:00 presenterà i in collaborazione con il CeSMI, una masterclass sul metodo Suzuki presso la Sala Maffei di Cremona, mentre sabato 27 giugno alle ore 21:00 terrà un concerto con i suoi studenti presso l’Auditorium del Museo del Violino, nel quale verrà suonato anche il suo prezioso violino “Brunner” di Girolamo Amati II.