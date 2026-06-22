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Congresso Anaao Assomed, Fnomceo “Larga sintonia su riforme sistema sanitario”

ROMA (ITALPRESS) – Medici e dirigenti sanitari insieme alle altre componenti della professione si sono riuniti a Roma per il congresso del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ad aprire i lavori il segretario nazionale del sindacato, Pierino Di Silverio, che ha indicato tre priorità: revisione del lavoro medico e sanitario, riforma dell’organizzazione e delle carriere, e rafforzamento del ruolo dei professionisti nel Servizio sanitario nazionale. Le proposte sono state condivise anche dal presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che ha parlato di “larga sintonia” sui temi al centro del dibattito.
col3/azn

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