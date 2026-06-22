Cremonese, i dieci giorni di pre-ritiro serviranno per una prima scrematura della rosa

La nuova stagione 2026-2027 per la Cremonese inizierà ufficialmente nel pomeriggio di martedì 14 luglio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, giorno del raduno e dell’inizio dei periodo di pre-ritiro, che durerà fino a venerdì 24. Saranno i primi dieci giorni di lavoro per i grigiorossi e serviranno al tecnico Marco Giampaolo, in piena sintonia con il nuovo direttore sportivo Christian Botturi, per effettuare una prima scrematura della rosa.

Durante il pre-ritiro, infatti, verranno attentamente valutati i giocatori del vivaio rientrati da un periodo di prestito, ad esempio Tosi che era in Serie C alla Sambenedettese e Gabbiani reduce dall’esperienza alla Giana. Ma il tecnico grigiorosso peserà il valore anche degli elementi più esperti, che hanno già fatto parte della prima squadra, rientrati a Cremona: Fulignati (che salvo sorprese sarà il portiere titolare nel prossimo campionato), Zanimacchia, De Luca, Sernicola, Nasti e via dicendo.

I dieci giorni di pre-ritiro serviranno a Giampaolo per capire quali di questi elementi potrebbero fare comodo alla Cremonese e quindi rimanere. Prima di tutto da parte loro ci dovrà essere la volontà di sposare il progetto, tradotta in campo dando tutto sin dal primo allenamento. A quel punto tecnico e ds valuteranno chi potrà rimanere e chi invece dovrà cercare un’altra squadra.

Botturi in questi giorni sta avendo colloqui individuali con tutti i giocatori ed è in perenne contatto con i procuratori di quegli elementi sotto contratto che potrebbero manifestare la volontà di proseguire in Serie A (Sanabria, Thorsby, Bonazzoli e Luperto su tutti). In questo senso, al momento nessuno di questi elementi ha chiesto di partire e offerte alla Cremo da parte di altri club non ne sono pervenute. Con i Mondiali in corso, però, va detto che ora il mercato in Serie A e B è sostanzialmente fermo.

Il nuovo ds Botturi sta lavorando senza sosta anche per conoscere tutti i componenti delle singole aree che compongono il club: dai medici ai fisioterapisti, passando per i magazzinieri e il team manager. Manca poco al 14 luglio. E per il raduno ogni singolo componente della Cremo dovrà essere pronto e motivato per iniziare una nuova stagione agonistica.

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