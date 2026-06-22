Fiat, Scutari “500 Hybrid Cabrio e 600 Turbo 100 rispondono a richieste mercato”





TORINO (ITALPRESS) – “Fiat presenta due importanti novità per la sua gamma. Innanzitutto 500 ibrida, oggi disponibile anche con la carrozzeria cabrio”, e poi “la nuova 600, questa volta equipaggiata con la motorizzazione Turbo 100, motore che abbiamo da poco introdotto nella nostra gamma con Grande Panda e che ha dato già grandissimo riscontro di pubblico. Fiat ascolta il pubblico, ancora moltissimi italiani scelgono un Suv compatto come la 600 equipaggiata con una trasmissione manuale, ovvero il 40% rinuncia all’elettrificazione per avere un’auto un po’ più accessibile, ma che risponda pienamente alle proprie esigenze”. Così Alessio Scutari, Managing Director di Fiat Italia, in occasione del Media Drive organizzato nella sede di Stellantis&You a Torino.

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