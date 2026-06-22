Fiat, Thorel “In 5 mesi a Mirafiori già raggiunto volume 500 prodotte nel 2025”





TORINO (ITALPRESS) – “A novembre abbiamo riportato la 500 a Mirafiori, e con orgoglio oggi abbiamo già prodotto in cinque mesi lo stesso numero di 500 che abbiamo costruito in tutto lo scorso anno, quindi da giugno in poi ogni 500 che esce da Mirafiori è un più rispetto all’anno scorso – ha aggiunto Thorel -. Soprattutto non abbiamo ancora completato la gamma, perché da giugno arriverà finalmente la versione cabrio e anche la versione con guida a destra, in particolare per il mercato inglese. L’orgoglio è quello di supportare le fabbriche italiane, quindi Mirafiori, Pomigliano, Atessa con il Ducato, ed è il ruolo che ci diamo come Fiat sul mercato europeo e italiano. Così Gaetano Thorel, Head of Fiat Europe, al Media Drive organizzato oggi nella sede Stellantis&You di Torino.

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