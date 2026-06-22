



ANTONY (FRANCIA) (ITALPRESS) – La scherma azzurra si riprende il trono d’Europa. È questo il verdetto dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, che hanno visto l’Italia chiudere al primo posto nel Medagliere per Nazioni con ben quattro medaglie d’oro, una in più rispetto all’edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e due bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del Commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre, e pure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del Commissario tecnico Dario Chiadò, nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del Campionato del Mondo in programma tra un mese a Hong Kong.

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(Fonte video: Federscherma)

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