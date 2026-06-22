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Lipedema, una patologia sottostimata

MILANO (ITALPRESS) – “Il lipedema è una patologia sottostimata. E’ stata riconosciuta da pochi anni come una patologia cronica infiammatoria, mentre prima era addirittura relegata a malattia rara”. Lo afferma Antonio Antonuzzo, responsabile dell’Area di Medicina e Riabilitazione Ambulatoriale presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, intervistato da Antonino Di Pietro per Longevity Magazine, format tv dell’agenzia Italpress.

sat/gsl

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